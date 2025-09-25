Polícia Civil cumpre 12 mandados de prisão durante operação contra integrantes de grupo criminoso

Dez mandados foram cumpridos em unidades prisionais e um homem foi capturado em Ceilândia, no DF e outro em Quixeramobim/ce.

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), deflagrada na manhã desta quarta-feira (24), resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão preventiva contra suspeitos de integrar um grupo criminoso responsável por praticar crimes na cidade de Aiuaba, na Área Integrada de Segurança 22 (AIS 22), e em municípios vizinhos.





Ao todo, dez mandados foram cumpridos em unidades prisionais contra alvos que já se encontravam recolhidos – nove deles no Ceará e um em São Paulo. Enquanto o décimo primeiro mandado foi cumprido em desfavor de um homem localizado em Ceilândia, no Distrito Federal, onde se encontrava escondido. Em Quixeramobim, a décima segunda pessoa também foi localizada e presa.





Com as ordens judiciais em mãos, os policiais civis deram início às diligências contra indivíduos investigados por integrar um grupo criminoso de origem paulista, que buscava expandir sua atuação na região Sul do Ceará. Conforme apurado, os integrantes estão envolvidos com a comercialização de drogas e outros delitos registrados na área. Após a identificação dos suspeitos e a representação pelas prisões, as equipes conseguiram dar cumprimento às decisões judiciais.





Os mandados foram cumpridos em unidades prisionais em Quiterianópolis, Quixadá, Sobral, Boa Viagem, Senador Pompeu, Pentecoste, Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte e em São Paulo. Já em Ceilândia, a captura contou com o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O homem, de 25 anos, foi conduzido à unidade policial da região e colocado à disposição da Justiça. A PCCE agora segue com as tratativas para o recambiamento do suspeito ao Ceará.