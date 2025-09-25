CAFÉ MAIS CARO: nova alta pressiona bolso e derruba consumo no Brasil

A Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic) alertou que o preço do café deve subir entre 10% e 15% já a partir da próxima semana, em razão do aumento no custo da matéria-prima, com repasse já comunicado ao varejo; apesar de afirmar que o reajuste não deve superar a média anual, a entidade reconhece que a alta de 2025 provocou retração de 5,41% no consumo entre janeiro e agosto, com queda de 10,11 para 9,56 milhões de sacas, e aumentos expressivos em alguns tipos, como o solúvel, que acumulou alta superior a 50%; mesmo com esse cenário e a incerteza gerada pelas sobretaxas às exportações para os EUA, a Abic projeta encerrar o ano em patamar semelhante a 2024, com expectativa de reação positiva do consumo a partir de setembro.





Fonte: Blog César Wagner