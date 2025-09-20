CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 20 de setembro de 2025

TERROR EM RAFAEL ARRUDA: "CHUVA" DE BALAS DEIXA UMA PESSOA MORTA E OUTRAS BALEADAS - TENTATIVA DE CHACINA

sábado, setembro 20, 2025

Na manhã deste sábado (20), por volta das 6h40, um ataque a tiros deixou cinco pessoas feridas no distrito de Rafael Arruda, em Sobral. Uma das vítimas, identificada como Expedito Coresma, não resistiu e morreu ainda no local.

De acordo com informações preliminares, indivíduos em um veículo modelo Gol, de cor branca, chegaram até um comércio onde estavam pai, filho e outras pessoas, e efetuaram diversos disparos contra as vítimas.

As outras pessoas baleadas foram socorridas para o hospital, mas ainda não tiveram seus estados de saúde divulgados.

Sobral registra 83 homicídios dolosos no corrente ano!

Vale ressaltar que não existe polícia no distrito de Rafael Arruda, a população vive a mercê da própria sorte.

A Polícia Militar realiza diligências na região com o objetivo de localizar e capturar os suspeitos. Com informações do portal Fnews.

Veja mais sobre:

