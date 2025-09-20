CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 20 de setembro de 2025

Cachorro é baleado em tentativa de chacina que deixa um morto e cinco feridos em Rafael Arruda, em Sobral

sábado, setembro 20, 2025

A violência que assola Sobral atingiu um novo patamar de crueldade na manhã deste sábado, dia 20 de setembro. Durante uma tentativa de chacina que resultou na morte de uma pessoa e deixou outras cinco baleadas, um cachorrinho inocente também foi vítima, atingido por um tiro na região da barriga.

O cenário de terror se desenrolou rapidamente, transformando a manhã de sábado em um pesadelo para os moradores. As informações preliminares indicam que o ataque foi brutal, com múltiplos disparos atingindo as vítimas. Enquanto as pessoas feridas foram prontamente socorridas e encaminhadas para atendimento médico, o destino do cachorrinho baleado ainda é incerto.

A comunidade, já chocada com a escalada da violência na cidade, expressa indignação e tristeza pela crueldade que atingiu até um animal indefeso. Grupos de proteção animal e moradores se mobilizam nas redes sociais em busca de ajuda para o cachorrinho, que necessita de atendimento veterinário urgente.

A Polícia Civil de Sobral já está investigando o caso, que se soma aos alarmantes índices de criminalidade na cidade. A busca pelos responsáveis pela tentativa de chacina e pela crueldade contra o animal é prioridade. A população espera que as autoridades ajam com rigor para identificar e punir os envolvidos, e que medidas eficazes sejam tomadas para garantir a segurança de todos, incluindo os animais.

Atualização: Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do cachorrinho ou se ele recebeu atendimento veterinário. A comunidade continua mobilizada em busca de ajuda.

