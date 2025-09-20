Sobral clama por segurança: ausência de policiamento nos distritos preocupa moradores

Sobral, CE – Conhecida como a "Bela Princesa do Norte", Sobral vive uma realidade preocupante que contrasta com seu título poético. A violência tem se tornado um problema crônico tanto na sede quanto nos distritos e localidades do município, enquanto a presença das forças de segurança pública é praticamente inexistente fora do centro urbano.





Atualmente, estima-se que cerca de 90% dos distritos e localidades de Sobral não contam com policiamento efetivo. A ausência de patrulhamento regular e de bases policiais nas zonas rurais e periféricas do município tem gerado um ambiente de medo, insegurança e ansiedade entre os moradores.





Nos distritos, relatos de assaltos, arrombamentos, violência doméstica e até crimes mais graves têm se tornado cada vez mais comuns. "A gente se sente abandonado. Aqui, se acontece alguma coisa, a polícia demora horas para chegar — quando chega", relatou uma moradora do distrito de Taperuaba, que preferiu não se identificar.





O cenário de abandono da segurança pública nas regiões afastadas levanta um alerta urgente para as autoridades. Moradores e lideranças comunitárias cobram uma ação mais firme do Governo do Estado do Ceará, responsável pelo policiamento ostensivo nas cidades.





Para os sobralenses, é fundamental que o Estado olhe com mais atenção para essa realidade. "É inadmissível que um município do porte de Sobral, referência em várias áreas, ainda sofra com essa deficiência estrutural na segurança pública", destacou um representante da comunidade de Jordão.





Especialistas apontam que a ampliação do efetivo policial, a instalação de bases móveis ou fixas nos principais distritos e o uso de tecnologia para monitoramento seriam medidas viáveis a curto e médio prazo. Além disso, ações integradas entre Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal poderiam melhorar significativamente a sensação de segurança da população.





Enquanto isso, os moradores seguem convivendo com a violência diária e com a incerteza de quando — e se — serão protegidos. A "Bela Princesa do Norte" pede socorro, e a segurança pública precisa, urgentemente, fazer parte do seu cotidiano, não apenas de seus discursos.