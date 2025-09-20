CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 20 de setembro de 2025

VÍDEO: tentativa de chacina em Rafael Arruda: criminosos incendeiam veículo para atrapalhar investigação

sábado, setembro 20, 2025

A tranquilidade da comunidade de Rafael Arruda foi abalada por uma tentativa de chacina registrada recentemente, que deixou os moradores em estado de alerta e temor. Logo após o atentado, criminosos incendiaram um veículo, numa clara tentativa de dificultar o trabalho da perícia e as investigações da Polícia Civil.

Segundo informações preliminares, o ataque foi direcionado a um grupo de pessoas na localidade, deixando uma pessoa morta e vários outras feridas.

O veículo incendiado, que teria sido usado na ação criminosa, foi encontrado completamente destruído pelo fogo. A suspeita é de que o incêndio tenha sido proposital, com o objetivo de eliminar evidências importantes que poderiam ajudar na identificação dos envolvidos.

A Polícia Civil do Ceará já está conduzindo as investigações e colhendo depoimentos. Equipes especializadas foram mobilizadas para apurar o caso com rigor. "Estamos trabalhando para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis por este crime", afirmou um policial envolvido na apuração.

A comunidade de Rafael Arruda, distrito de Sobral, cobra ações imediatas das autoridades para garantir a segurança local, diante do clima de medo que se instalou após o episódio.

Mais informações deverão ser divulgadas nos próximos dias, conforme o avanço das investigações.

