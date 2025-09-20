CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 20 de setembro de 2025

Moradores de Rafael Arruda se unem para salvar cachorro baleado em tentativa de chacina

Em meio ao clima de tensão causado por uma tentativa de chacina no distrito de Rafael Arruda, um gesto de solidariedade tem emocionado a comunidade. Um cachorrinho baleado durante o atentado mobilizou os moradores, que se uniram para fazer uma vaquinha solidária com o objetivo de salvar a vida do animal.

O cachorro, atingido durante a ação criminosa, foi socorrido às pressas e está internado no Hospital Veterinário do Centro Universitário INTA (UNINTA), em Sobral. O estado de saúde do animal ainda inspira cuidados, e o tratamento envolve custos com cirurgia, medicamentos e internação.

Sensibilizados com a situação, os moradores decidiram agir. “Ele é como se fosse da comunidade. Sempre esteve por aqui, é dócil, conhecido de todos. Ver ele ferido assim partiu o coração da gente”, contou uma das moradoras que está ajudando na arrecadação.

A campanha está sendo realizada por meio de doações via PIX, e qualquer quantia é bem-vinda. As contribuições podem ser feitas para a chave:

📌 PIX: 07697927152

