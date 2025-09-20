Esperança e solidariedade: Reitor do UNINTA autoriza 100% da cirurgia de cachorro baleado em Rafael Arruda

Em um gesto de grande empatia e compromisso com a causa animal, o Dr. Daniel Rodrigues, Reitor do Centro Universitário INTA (UNINTA), autorizou a cobertura de 100% dos custos da cirurgia do cachorrinho baleado durante uma tentativa de chacina no distrito de Rafael Arruda.





A atitude trouxe alívio e alegria para a comunidade, que estava mobilizada em uma vaquinha para tentar salvar a vida do animal. O cachorro, que foi atingido durante o ataque criminoso, está internado no Hospital Veterinário do UNINTA, onde recebe todos os cuidados necessários para sua recuperação.





A confirmação do apoio total à cirurgia foi recebida com entusiasmo nas redes sociais e entre os moradores. "É uma notícia maravilhosa. A gente já estava lutando para ajudar, mas agora sabemos que ele vai ter o melhor tratamento possível", disse uma das organizadoras da campanha solidária.





O gesto do Dr. Daniel reforça o papel social da instituição e o compromisso com o bem-estar animal. Além disso, mostra que, mesmo em meio a episódios tristes e violentos, ações humanas e solidárias podem transformar realidades.



