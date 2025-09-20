HOMICÍDIO A BALA FOI REGISTRADO NO BAIRRO TERRENOS NOVOS, EM SOBRAL

A tranquilidade do final da tarde da última quinta-feira, dia 18 de setembro, foi brutalmente interrompida em Sobral, quando Mauro Júnior, um homem que caminhava pela cidade, foi alvo de um ataque a tiros no bairro Terrenos Novos. O crime, com características de execução, eleva ainda mais os preocupantes índices de violência na região.





De acordo com relatos preliminares, um indivíduo em uma motocicleta Honda Bros se aproximou de Mauro Júnior e, sem hesitação, desferiu diversos disparos contra a vítima. Populares que presenciaram a cena de horror agiram rapidamente, socorrendo Mauro Júnior e o encaminhando para o Hospital Regional Norte (HRN). Contudo, apesar dos esforços da equipe médica, Mauro Júnior não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





A Polícia Civil de Sobral já iniciou as investigações para elucidar o caso. Agentes estão em campo coletando depoimentos, buscando imagens de câmeras de segurança e realizando perícias para identificar o autor do crime e as motivações por trás do assassinato.





Este homicídio eleva para 82 o número de homicídios dolosos registrados em Sobral no corrente ano, um dado alarmante que acende um alerta sobre a segurança pública na cidade.