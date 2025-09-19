Prefeitura de Sobral realiza encoleiramento de cães contra calazar em nove bairros da cidade

O programa de encoleiramento é inédito no município de Sobral e tem como objetivo intensificar a vigilância e controle da Leishmaniose Visceral, com aplicação de coleiras contra o inseto transmissor da LVC (flebótomos).





A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, está realizando o encoleiramento de 6.833 cães para controle da Leishmaniose Visceral (LVC), conhecida popularmente como calazar. A distribuição das coleiras tem a coordenação da Unidade de Vigilância de Zoonoses, através dos agentes de endemias, em nove bairros epidemiologicamente mais vulneráveis da cidade: Alto do Cristo, Padre Ibiapina, Domingos Olímpio, Parque Silvana, Expectativa, Alto da Brasília, Sinhá Saboia, Sumaré e Padre Palhano.





O programa de encoleiramento é inédito no município de Sobral e tem como objetivo intensificar a vigilância e controle da Leishmaniose Visceral, com aplicação de coleiras contra o inseto transmissor da LVC (flebótomos). A meta é reduzir a soroprevalência para a doença em cães em 50% nas áreas trabalhadas no final do período acompanhado de oito ciclos, sendo um ciclo a cada seis meses, totalizando quatro anos. Outra proposta é a redução da incidência da Leishmaniose Visceral Humana (LV) em 25%, de acordo com o cenário epidemiológico do município.





O encoleiramento acontece de casa em casa. Os moradores dos bairros contemplados devem aguardar os agentes de endemias em suas residências para assinatura do termo de responsabilidade e compromisso com o programa.





Prevenção





Sobral faz parte da relação de municípios prioritários, de acordo com o Ministério da Saúde, para incorporação da estratégia de encoleiramento de cães para controle da Leishmaniose Visceral. As coleiras contém deltametrina, substância que atua como repelente contra o mosquito transmissor da doença.





A Prefeitura de Sobral, em parceria com o o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA), reforça seu compromisso com o bem-estar animal e a saúde preventiva, contribuindo para a redução dos casos de calazar no município.





