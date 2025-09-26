CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

Prefeitura de Sobral lança REFIS para regularização de dívidas

sexta-feira, setembro 26, 2025

O Refis 2025 já está disponível!
Durante 60 dias, pessoas físicas e jurídicas poderão regularizar débitos com o município e com a Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA).

O Refis traz condições facilitadas, com descontos em juros e multas, além de opções de parcelamento.

Entre as condições oferecidas, estão:

– Redução de 50% a 100% em juros, multas e encargos para dívidas tributárias, com parcelamento de 3 a 60 vezes;
– Condições especiais para débitos de ISS, com descontos e parcelamento em até 18 vezes;
– Redução de até 90% em penalidades e até 100% em juros e multas para débitos não tributários, com parcelamento em até 48 vezes.

Vapt Vupt Sobral | R. Cel. José Silvestre, 201 – Centro
Segunda a sexta-feira, 8h às 12h e 13h às 17h

Secretaria de Finanças – Espaço do Contribuinte | Shopping Sobral
Segunda a sexta-feira, 8h às 17h

Confira mais informações no site da Secretaria de Finanças!

