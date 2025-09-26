Prefeitura de Sobral lança REFIS para regularização de dívidas

O Refis 2025 já está disponível!

Durante 60 dias, pessoas físicas e jurídicas poderão regularizar débitos com o município e com a Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA).





O Refis traz condições facilitadas, com descontos em juros e multas, além de opções de parcelamento.





Entre as condições oferecidas, estão:





– Redução de 50% a 100% em juros, multas e encargos para dívidas tributárias, com parcelamento de 3 a 60 vezes;

– Condições especiais para débitos de ISS, com descontos e parcelamento em até 18 vezes;

– Redução de até 90% em penalidades e até 100% em juros e multas para débitos não tributários, com parcelamento em até 48 vezes.





Vapt Vupt Sobral | R. Cel. José Silvestre, 201 – Centro

Segunda a sexta-feira, 8h às 12h e 13h às 17h





Secretaria de Finanças – Espaço do Contribuinte | Shopping Sobral

Segunda a sexta-feira, 8h às 17h





Confira mais informações no site da Secretaria de Finanças!