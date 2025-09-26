CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 26 de setembro de 2025

Polícia Civil prende suspeito de tentativa de chacina em colégio Luís Felipe

sexta-feira, setembro 26, 2025  1 comentário

Na manhã desta sexta-feira, dia 26, a Polícia Civil realizou a prisão em flagrante de um dos suspeitos envolvidos na tentativa de chacina ocorrida no colégio Luís Felipe. A ação policial aconteceu na Rua São José, localizada no bairro Sumaré.

Durante as diligências, o suspeito tentou fugir, pulando muros e telhados de várias residências na tentativa de escapar da abordagem. No entanto, os policiais agiram com rapidez e conseguiram interceptá-lo, efetuando a prisão ainda no local.

Após a captura, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia, onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar e localizar outros possíveis envolvidos no crime.

Mais informações a qualquer momento!

Veja mais sobre: ,

1 comentários:

Trabalho de excelência da PC CE!

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 