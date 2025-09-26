Prefeitura de Sobral anuncia demolição do Edifício Alba Carneiro após laudo que aponta risco de desabamento

Corpo de Bombeiros condena estrutura do residencial construído em 1981.

A Prefeitura de Sobral anunciou a abertura de um processo licitatório para contratar uma empresa especializada na demolição do Edifício Alba Carneiro, também conhecido como Residencial Alba Carneiro. A medida foi tomada após o Corpo de Bombeiros emitir um laudo técnico condenando a estrutura do prédio e apontando risco iminente de desabamento.





Construído em 1981 e localizado em frente ao Terminal Rodoviário de Sobral, o residencial foi alvo de vistoria dos Bombeiros, que concluíram pela necessidade imediata de interdição do imóvel. Segundo o relatório técnico, o prédio apresenta infiltração generalizada, comprometendo seriamente sua integridade.





“O Residencial Alba Carneiro tem colapso estrutural”, afirma o laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros, destacando que o edifício não oferece mais condições seguras de moradia.





Diante da gravidade da situação, a gestão municipal decidiu iniciar os trâmites legais para a contratação da empresa que será responsável pela execução da demolição. A Prefeitura ainda não informou o prazo previsto para o início das obras, mas reforçou que a prioridade é garantir a segurança dos moradores e da população que circula nas imediações.