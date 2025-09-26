ATENÇÃO! 183 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (26) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Administrador de compras 01
Agente de vendas de serviços 01
Assessor de microcrédito 01
Assistente de vendas 02
Atendente de balcão 01
Auxiliar de cozinha 02
Auxiliar de limpeza 05
Auxiliar de manutenção predial 02
Auxiliar em saúde bucal 01
Babá 01
Barman 01
Camareira de hotel 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 32
Costureira de máquina reta 01
Costureira em geral 02
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 02
Cozinheiro industrial 01
Cronoanalista 01
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 04
Estoquista 01
Farmacêutico 01
Fiscal de prevenção de perdas 02
Garçom 02
Garçom de bar 01
Impressor serigráfico 03
Motofretista 01
Operador de caixa 02
Operador de empilhadeira 02
Operador de máquinas de construção civil e mineração 01
Papeleiro (comércio varejista) 01
Pasteleiro 01
Pizzaiolo 01
Químico de laboratório de controle 01
Recepcionista secretária 01
Representante comercial autônomo 02
Servente de obras 04
Soldador 04
Supervisor comercial 02
Supervisor de vendas comercial 04
Técnico de manutenção elétrica 01
Técnico em saúde bucal 02
Técnico químico 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor interno 04
Vendedor porta a porta 04
Vendedor pracista 03
Total 118
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Auxiliar administrativo 11
Auxiliar de limpeza 02
Auxiliar de linha de produção 01
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Total 65
