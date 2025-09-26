CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 26 de setembro de 2025

ATENÇÃO! 183 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (26) EM SOBRAL

sexta-feira, setembro 26, 2025  Nenhum comentário



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Administrador de compras 01

Agente de vendas de serviços 01

Assessor de microcrédito 01

Assistente de vendas 02

Atendente de balcão 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de limpeza 05

Auxiliar de manutenção predial 02

Auxiliar em saúde bucal 01

Babá 01

Barman 01

Camareira de hotel 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 32

Costureira de máquina reta 01

Costureira em geral 02

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 02

Cozinheiro industrial 01

Cronoanalista 01

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 04

Estoquista 01

Farmacêutico 01

Fiscal de prevenção de perdas 02

Garçom 02

Garçom de bar 01

Impressor serigráfico 03

Motofretista 01

Operador de caixa 02

Operador de empilhadeira 02

Operador de máquinas de construção civil e mineração 01

Papeleiro (comércio varejista) 01

Pasteleiro 01

Pizzaiolo 01

Químico de laboratório de controle 01

Recepcionista secretária 01

Representante comercial autônomo 02

Servente de obras 04

Soldador 04

Supervisor comercial 02

Supervisor de vendas comercial 04

Técnico de manutenção elétrica 01

Técnico em saúde bucal 02

Técnico químico 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor interno 04

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 03

Total 118



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Auxiliar administrativo 11

Auxiliar de limpeza 02

Auxiliar de linha de produção 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Total 65

Veja mais sobre: ,

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 