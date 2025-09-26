EUA cancelam visto da presidente do PSOL

A presidente nacional do PSOL Partido Socialismo e Liberdade), Paula Coradi, anunciou que teve seu visto cancelado pelos Estados Unidos. A comunicação da medida, conforme divulgou a sigla, ocorreu nesta sexta-feira (26).





Coradi afirma que o cancelamento é uma retaliação política do governo de Donald Trumpfrente à atuação do PSOL em defesa da soberania do Brasil. “Se pensam que vão nos intimidar com essas medidas tacanhas, esses fascistas estão muito enganados”, escreveu a líder partidiária nas redes sociais.





Em nota, o PSOL informou que o cancelamento do visto foi oficializado hoje após um comunicado inicial enviado na segunda-feira (22). Na ocasião, o consulado alegou que a representação diplomática teria obtido informações que a tornaria inelegível para entrar no país.





“A dirigente foi notificada e teve três dias úteis para apresentar explicações. Apesar da resposta enviada por Paula Coradi na quinta-feira, o consulado confirmou o cancelamento nesta sexta”, informou a sigla.





Ainda na nota, o PSOL expressou repúdio à ação, que considera uma medida política de perseguição e intimidação. “O partido se solidariza com sua presidenta e reafirma seu compromisso com a defesa da democracia, da soberania nacional e da luta contra as políticas arbitrárias de governos estrangeiros”, completou.





Além de impor tarifas aos produtos importados do Brasil, a gestão de Donald Trump tem cancelado o visto de autoridades brasileiras como forma de retaliação ao país. Entre as motivações alegadas estão a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e acusações de supostas violações à liberdade de expressão.





A CNN entrou em contato com a embaixada dos EUA e aguarda posicionamento.





Fonte: CNN BRASIL