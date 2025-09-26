“Tu é só filtro”: cliente se revolta com aparência de menina do job e mete a facada nela em Manaus; veja vídeo

Na manhã desta sexta-feira (26), por volta das 6h30, uma jovem de 20 anos, identificada como Ester Nascimento Lemos, foi gravemente ferida com cerca de 20 facadas em um motel localizado no bairro Crespo, zona sul de Manaus.





O agressor, um homem de 45 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso no local e também está internado sob custódia policial. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu após uma discussão motivada pela insatisfação do suspeito com a vítima, que havia sido contratada para um programa. O homem alegou não ter gostado da aparência de Ester, o que desencadeou um desentendimento.





A situação escalou para uma luta corporal, culminando no ataque violento com uma faca, que deixou a jovem com ferimentos graves em diversas partes do corpo. Funcionários do motel ouviram os gritos de socorro e acionaram as autoridades. Ester foi socorrida com urgência e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde permanece internada.





Até o momento, não há atualizações sobre seu estado de saúde. O agressor, que também sofreu ferimentos durante o confronto, foi detido no local e levado a uma unidade hospitalar, onde segue sob escolta policial.A Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) assumiu a investigação do caso, que está sendo tratado como tentativa de feminicídio.





A polícia informou que o suspeito responderá pelo crime, mas detalhes adicionais sobre a motivação ou circunstâncias do ocorrido ainda não foram divulgados. A população pode colaborar com informações anônimas pelo disque-denúncia 181. Fonte: CM7