sexta-feira, 26 de setembro de 2025

Polícia Civil prende suspeito por receptação e apreende mais de 60 celulares roubados

sexta-feira, setembro 26, 2025

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão em flagrante de um homem, de 45 anos, suspeito de um crime de receptação. A captura ocorreu nessa quinta-feira (11), no bairro Centro – Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza.

Após a denúncia de que um aparelho celular havia sido roubado, os policiais civis iniciaram as diligências para recuperar o material. Durante as investigações, foi possível identificar a localização do aparelho em uma casa comercial do bairro Centro.

Ao verificar a situação, além do celular com queixa de roubo, foram localizados outros 64 celulares que seriam roubados e 39 peças retiradas de outros aparelhos. Conforme a apuração policial, o suspeito vendia ou desmontava os aparelhos para vender as peças.

O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia do 23° Distrito Policial (DP), onde foi autuado em flagrante. Agora, ele encontra-se à disposição da Justiça. A PCCE reforça que as apurações seguem para identificar e confirmar a procedência dos aparelhos, bem como restituir os materiais em caso de registro criminal.

Fonte: Polícia Civil

