Polícia Civil prende suspeito por receptação e apreende mais de 60 celulares roubados

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão em flagrante de um homem, de 45 anos, suspeito de um crime de receptação. A captura ocorreu nessa quinta-feira (11), no bairro Centro – Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza.





Após a denúncia de que um aparelho celular havia sido roubado, os policiais civis iniciaram as diligências para recuperar o material. Durante as investigações, foi possível identificar a localização do aparelho em uma casa comercial do bairro Centro.





Ao verificar a situação, além do celular com queixa de roubo, foram localizados outros 64 celulares que seriam roubados e 39 peças retiradas de outros aparelhos. Conforme a apuração policial, o suspeito vendia ou desmontava os aparelhos para vender as peças.





O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia do 23° Distrito Policial (DP), onde foi autuado em flagrante. Agora, ele encontra-se à disposição da Justiça. A PCCE reforça que as apurações seguem para identificar e confirmar a procedência dos aparelhos, bem como restituir os materiais em caso de registro criminal.





Fonte: Polícia Civil