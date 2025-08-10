Concurso da Polícia Civil: Novos editais com 750 vagas podem ser publicados em breve!

Veja como se preparar para o concurso da Polícia Civil.

Um novo concurso da Polícia Civil está prestes a movimentar a vida de milhares de candidatos ansiosos por uma vaga no serviço público. Com a confirmação da publicação dos editais prevista para setembro, cresce a expectativa entre aqueles que acompanham cada novidade sobre o certame.





A Fundatec, banca organizadora, já foi contratada, eliminando os últimos obstáculos para o lançamento dos editais.





Segundo a própria Polícia Civil, o objetivo é recompor o efetivo e priorizar setores mais carentes de pessoal. Serão disponibilizadas 750 vagas, divididas entre os cargos de inspetor, escrivão e delegado.





Com salários iniciais atraentes e possibilidade de progressão, o concurso promete ser um dos mais disputados do ano. Se você está atento a cada detalhe e quer garantir sua preparação, continue lendo para saber tudo sobre o novo concurso PC!









Concurso da Polícia Civil: Editais previstos para setembro





A expectativa em torno do concurso da Polícia Civil aumentou após a confirmação oficial de que os editais devem ser publicados em setembro. A corporação destacou que trabalha constantemente para repor o quadro de servidores, analisando os setores mais necessitados. Serão dois editais: um para delegado e outro para agentes (inspetor e escrivão).





Inicialmente, havia previsão de publicação em maio, mas questões administrativas adiaram o cronograma. Agora, com a banca já contratada e todos os trâmites avançados, setembro se tornou o novo prazo aguardado pelos candidatos.

Distribuição das vagas e salários do concurso da Polícia Civil





O novo concurso PC do Rio Grande do Sul (RS) oferecerá 750 vagas, distribuídas da seguinte maneira:

360 vagas para inspetor de polícia

360 vagas para escrivão de polícia

30 vagas para delegado de polícia

Para os cargos de inspetor e escrivão, é necessário ter formação superior em qualquer área. Já para delegado, é necessário diploma em Direito e três anos de prática jurídica comprovada.





Os salários iniciais são bastante atrativos:





Inspetor e escrivão: R$6.748,84, podendo chegar a R$14.724,74 ao longo da carreira

Delegado: R$21.574, com possibilidade de alcançar R$29.594,45









Como foi o último concurso da Polícia Civil RS?





O concurso mais recente da Polícia Civil do RS foi realizado em 2017/2018, com a oferta de 1.200 vagas para os cargos de escrivão e inspetor, além de 100 vagas para delegado. O processo seletivo incluiu provas objetivas, redação, teste físico, sindicância da vida pregressa, exames de saúde e avaliação psicológica.





As disciplinas para o concurso foram: Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direitos Humanos, Informática, Legislação, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico. Para o cargo de delegado, o exame contou com 120 questões objetivas e 20 discursivas, abordando disciplinas jurídicas e Medicina Legal Judiciária.









Dicas para se preparar para o concurso da Polícia Civil





Com a proximidade dos editais, é fundamental intensificar os estudos. Revisar conteúdos cobrados no último concurso, resolver provas anteriores e acompanhar atualizações legislativas são estratégias essenciais. Além disso, investir em materiais de qualidade pode fazer toda a diferença na sua preparação.





Para quem busca um diferencial, vale conferir materiais e videoaulas específicas para o concurso PC RS, que podem ajudar a direcionar os estudos e aumentar as chances de aprovação.





Acompanhe a seguir dicas para se preparar para o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul:









Oportunidades e perspectivas para os aprovados





Ingressar na Polícia Civil do RS é sinônimo de estabilidade e possibilidade de crescimento profissional. Além disso, a atuação policial proporciona um trabalho dinâmico e de grande relevância social. Com a abertura de 750 vagas, a expectativa é de forte concorrência, mas também de muitas oportunidades para quem se dedicar.





Perguntas Frequentes



