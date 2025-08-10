Golpe “boa noite, Cinderela” deixa universitários britânicos no Rio com prejuízo de R$ 110 mil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um caso de golpe conhecido como “boa noite, Cinderela” contra dois universitários britânicos, em Ipanema, na Zona Sul. As vítimas afirmam que foram dopadas após conhecer três mulheres em uma roda de samba na Lapa, na noite de quarta-feira (7). O prejuízo estimado chega a R$ 110 mil.





Segundo as investigações, uma testemunha registrou o momento em que um dos jovens, visivelmente desorientado, caiu desacordado na areia da praia. As imagens também mostram as três suspeitas correndo e entrando em um táxi, deixando o local em seguida.





De acordo com os relatos, após conhecerem as mulheres, o grupo seguiu para bares na Zona Sul. Já em Ipanema, uma das vítimas recebeu uma caipirinha de uma das suspeitas e, após beber, perdeu a consciência. Os dois jovens foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Copacabana, onde recobraram os sentidos horas depois, ainda sob efeito da substância.





A polícia localizou o taxista que transportou as mulheres. Ele contou que deixou as passageiras na Avenida Mem de Sá, na Lapa, e negou qualquer envolvimento no crime.





As vítimas relataram que tiveram dois celulares — um iPhone 16 e um iPhone 14 — roubados, além de sofrerem um saque não autorizado de 16 mil libras (cerca de R$ 110 mil) de uma conta bancária.





De acordo com a Polícia Civil, as suspeitas costumam agir em pontos turísticos e áreas boêmias da cidade, como Lapa, Pedra do Sal, Copacabana, Ipanema e Leblon.





A delegada Patrícia Alemany, titular da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), informou que uma das suspeitas, identificada como Raiane, já havia sido presa no ano passado pelo mesmo tipo de golpe.





“Ela ficou seis meses presa e, após ser solta, voltou a praticar crimes semelhantes”, disse a delegada à imprensa local.





Com informações de Gazeta Brasil