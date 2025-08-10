Polícia prende suspeito de roubar arma de PM baleado no pescoço em Paraisópolis

Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam neste sábado (9) o suspeito de roubar a arma de um policial militar durante uma ocorrência em Paraisópolis, na quinta-feira (7). Na ocasião, o policial foi baleado à queima-roupa. O autor do disparo continua foragido.





Os agentes fizeram campana por cerca de 30 horas e localizaram o suspeito na região de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A arma do policial também foi recuperada — ela estava escondida em uma comunidade no Campo Limpo, conhecida como Favela da Grota





O cabo da PM Johannes Kennedy Santana, que foi baleado durante abordagem a suspeitos de roubos em Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo, recebeu alta nesta sexta-feira (8) do Hospital das Clínicas.





O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou na sexta, em suas redes sociais, que os suspeitos não ficarão impunes.





"Tenho acompanhado a evolução do quadro do Cabo Santana, que foi covardemente atacado, e oro por sua recuperação. Quem atira em policial não é trabalhador e nem vítima da sociedade, é bandido. Esses não ficarão impunes".





Dois homens foram identificados: o autor dos disparos, Kauan Alison Alves dos Santos, de 19 anos, e Gabriel Vieira dos Santos, de 28, que roubou a arma e foi preso neste sábado.





O policiamento nas entradas e saídas da favela de Paraisópolis foi reforçado para prender os envolvidos no crime, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).





O coronel Emerson Massera, porta-voz da Polícia Militar, afirmou à TV Globo que o cabo Santana agiu corretamente durante a ação. Segundo ele, apesar de não ser recomendado estar sozinho, a maneira como aconteceu a ocorrência levou a essa situação do policial estar ali sem outros agentes.









Perseguição





O cabo Santana foi baleado na favela de Paraisópolis, após perseguir dois suspeitos de realizar arrastões na quinta-feira (7) na região da Chácara Santo Antônio.





Nas imagens, obtidas com exclusividade pela TV Globo, é possível ver o momento da ação. Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento, quando encontrou uma moto ocupada por dois homens e suspeitou que a dupla poderia estar envolvida em roubos na região. Houve perseguição até Paraisópolis, e os suspeitos entraram na comunidade.





Ao tentar abordar Kauan, ele ofereceu resistência. Ambos entraram em uma luta corporal. O suspeito, no entanto, estava armado, e baleou o PM no pescoço. Outro homem, identificado como Gabriel Vieira dos Santos, de 28 anos, aparece nas imagens. Ele retira a arma do agente depois que ele é baleado.





Na sequência, o PM pede socorro ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). No vídeo, que tem 11 minutos de duração, é possível ver que o agente está sangrando. Ele informa o Copom que foi baleado e que os suspeitos levaram a arma dele.





Cerca de três minutos depois, aparecem outros dois policiais militares e prestam socorro ao agente baleado. O vídeo da câmara corporal é encerrado.





O policial foi resgatado pelo helicóptero Águia e encaminhado consciente para o Hospital das Clínicas, na Zona Oeste.





Segundo a Polícia Militar, Johannes, que trabalha na PM há 10 anos, passou por uma primeira avaliação médica e os exames iniciais não apontaram lesão em órgãos ou estruturas vitais.









Assaltos na região





Ao menos dez pessoas foram vítimas de assaltantes durante o horário do almoço, nesta quinta, na Chácara Santo Antônio, região de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo.





De acordo com relatos, os assaltantes estavam em três motos, uma delas com um único ocupante, enquanto as outras duas levavam garupas.





Segundo três vítimas ouvidas no local, elas foram abordadas por volta das 13h05 por criminosos em três motocicletas, na rua Booker Pittman, esquina com a rua Verbo Divino. Os assaltantes roubaram celulares, alianças e correntes.





