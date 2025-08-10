DISTRITO DE JORDÃO EM SOBRAL REGISTRA MAIS UM HOMICÍDIO E AUMENTA O CLIMA DE INSEGURANÇA

Na manhã deste domingo (10), o distrito de Jordão, em Sobral, voltou a registrar um crime violento que preocupa a comunidade local. Um jovem de 21 anos, identificado como Jean Carlos Aguiar Barbosa, natural de Sobral, residia na rua do Campo, foi encontrado morto em um matagal localizado atrás do cemitério da região.





De acordo com informações preliminares, a vítima pode ter sido sequestrada antes de ser levada ao local onde foi executada. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na área, mas até o momento, não há suspeitos ou detalhes sobre os autores do crime.





O clima de insegurança no distrito tem se agravado nos últimos meses, com uma série de episódios violentos, incluindo homicídios, invasões a residências e assaltos. Na última quinta-feira (7), moradores testemunharam uma invasão armada a uma residência, onde um homem conhecido como “Thiago” foi morto com diversos disparos de arma de fogo, aumentando ainda mais a preocupação da população.





A Polícia Civil está investigando o caso e busca entender se o assassinato de Jean Carlos tem alguma relação com seu possível envolvimento com o uso de drogas. Enquanto isso, equipes da Polícia Militar continuam reforçando operações na região na tentativa de conter o avanço da criminalidade e garantir a segurança dos moradores.





A comunidade de Jordão permanece em alerta, aguardando por mais informações e por ações efetivas das autoridades para combater a violência que assola o distrito.





DETALHE





A vítima era cidadão e não tinha passagem pela polícia.





Sobral registra 60 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Fnews