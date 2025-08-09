CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 9 de agosto de 2025

Cabo Johannes Kennedy Santana recebe alta após ser baleado durante perseguição a suspeitos em Paraisópolis

sábado, agosto 09, 2025

Na última quinta-feira (7), o cabo Johannes Kennedy Santana foi vítima de um tiro no pescoço após uma perseguição a dois suspeitos de um arrastão na região de Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo. Felizmente, ele recebeu alta na sexta-feira (8) do Hospital das Clínicas, onde ficou internado após o incidente.

O policial foi atingido durante a ação, mas, graças ao atendimento rápido e à sua recuperação, já está em casa. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que os suspeitos envolvidos no crime não ficarão impunes, reforçando o compromisso das autoridades em combater a criminalidade na região.

A comunidade e as autoridades continuam vigilantes, e a expectativa é que ações de segurança sejam intensificadas para garantir a tranquilidade dos moradores de Paraisópolis.

