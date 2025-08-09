Guarany de Sobral empata com o Crateús na final da Série C do Campeonato Cearense

No emocionante primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Cearense, o Guarany de Sobral enfrentou o Crateús no Estádio Juncão, em Sobral. A partida, que foi realizada neste sábado, dia 9, às 17h, terminou empatada, deixando tudo em aberto para o segundo confronto, que acontecerá na cidade de Crateús.





A torcida lotou o estádio e fez sua parte, apoiando o time do início ao fim. No entanto, o jogo foi marcado por um momento de frustração para o Guarany: ainda no primeiro tempo, o Cacique do Vale perdeu uma oportunidade de ouro ao desperdiçar um pênalti. Essa chance perdida acabou sendo um ponto de virada na partida, que poderia ter dado mais confiança ao time.





Apesar do esforço da torcida e de algumas boas jogadas, o Guarany deixou a desejar em alguns aspectos durante o jogo. Agora, as equipes se preparam para o segundo duelo, que promete ser decisivo para definir quem será o campeão da Série C do Campeonato Cearense.





Vamos torcer para que o Guarany consiga se recuperar e conquistar o título na próxima partida!