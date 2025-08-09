CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

Acidente de trânsito envolvendo caminhões ocorre em Taperuba, Sobral

sábado, agosto 09, 2025

No início da tarde deste sábado, dia 9, um acidente de trânsito foi registrado no distrito de Taperuba, em Sobral. A colisão envolveu dois caminhões: um M.BENZ/L 2013 de cor vermelha e um Ford F4000 de cor cinza.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou vítimas do acidente. As autoridades ainda estão no local, realizando os procedimentos necessários e avaliando a situação.

Mais detalhes sobre o ocorrido serão divulgados assim que disponíveis. Fique atento às atualizações!

