Acidente de trânsito envolvendo caminhões ocorre em Taperuba, Sobral

No início da tarde deste sábado, dia 9, um acidente de trânsito foi registrado no distrito de Taperuba, em Sobral. A colisão envolveu dois caminhões: um M.BENZ/L 2013 de cor vermelha e um Ford F4000 de cor cinza.





Até o momento, não há informações sobre feridos ou vítimas do acidente. As autoridades ainda estão no local, realizando os procedimentos necessários e avaliando a situação.





Mais detalhes sobre o ocorrido serão divulgados assim que disponíveis. Fique atento às atualizações!