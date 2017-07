MÃE É FLAGRADA LEVANDO DROGA NA VAGINA PARA O FILHO INTERNADO

Francisca Franciele, 43 anos, foi presa na manhã deste domingo (15), após ser flagrada tentando entrar no Instituto Sócio Educativo (ISE) de Sena Madureira com tabletes de maconha nas partes íntimas. De acordo com informações dos agentes, a droga seria levada para o próprio filho que está internado na unidade. O flagrante aconteceu logo na entrada, durante a revista de rotina. Foram contabilizados 10 tabletes de maconha que estavam escondidos dentro da genitália da mulher.





Ainda segundo os agentes, já havia uma desconfiança por parte da direção já que o jovem internado, durante revista, sempre tinha com ele algum produto entorpecente e a única pessoa que o visitava toda semana era a própria mãe. Diante do flagrante, Francisca Franciele recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia do município para os devidos procedimentos cabíveis ao crime cometido. Dependendo do entendimento do delegado, ela poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.





Fonte: ORIOBRANCO.NET