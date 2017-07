Tentativa de assalto a carro-forte termina em troca de tiros e deixa quatro mortos

Ocorrência aconteceu próximo a um supermercado no bairro Parque São José. Pelo menos 10 pessoas participavam da ação criminosa.

Veículos utilizado pelos bandidos foi alvejado pela polícia com diversos disparos.





Uma tentativa de assalto a carro-forte no bairro Parque São José, em Fortaleza, culminou em uma grande troca de tiros entre agentes da Polícia Civil e pelo menos 10 criminosos que tentavam efetuar o roubo próximo a um supermercado, no início da noite desta terça-feira (11). Durante a ocorrência, três suspeitos e um cidadão morreram e algumas pessoas ficaram feridas, incluindo o titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), delegado Raphael Vilarinho, alvejado na perna.





Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por conta de investigações preliminares, uma equipe de policiais civis já aguardava no local para interceptar o assalto ao carro-forte, que pararia próximo à lotérica localizada no interior do supermercado. Conforme o tenente Mardônio, do 6º BPM, dois vigilantes da Corpvs também foram alvejados pelos criminosos, que portavam pistolas e fuzis.





"Os bandidos desceram de um Santana verde e um Corolla preto, dando início ao confronto. Um deles foi morto próximo à lagoa, enquanto outro pereceu no pátio e mais um na pista. Infelizmente, dentro da lotérica, um cidadão também veio a óbito", informou o tenente. Segundo ele, os criminosos já desceram dos veículos atirando contra os policiais.





Participando da ação, o delegado Vilarinho foi baleado durante a troca de tiros com os suspeitos. "O agente (delegado Vilarinho) já foi socorrido para uma unidade de saúde e está fora de risco de vida, consciente e orientado. A ocorrência está em andamento e outros detalhes não podem ser repassados no momento", informou a SSPDS, em nota.





Fonte: Diário do Nordeste