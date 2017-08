Ressuscitou 2017 leva multidão ao estacionamento do Centro de Convenções de Sobral

Com o slogan “o som da esperança”, o Ressuscitou 2017 chega à sua 7ª edição unindo arte, espiritualidade e lazer. O evento contará com seis atrações de diversos estilos musicais no palco central, além de um palco alternativo e espaços temáticos para jovens, crianças e pessoas de todas as idades. A festa, que marca a celebração dos 35 anos da Comunidade Católica Shalom, será realizada nos dias 4 e 5 de agosto no Estacionamento do Centro de Convenções. A expectativa é reunir um público de 10 mil pessoas. A entrada é gratuita.





Serão seis artistas no palco principal com estilos variados que vão desde o pop, passando pelo Reggae/Rock e pelo forró até a swingueira. O pop rock de Missionário Shalom e Ana Gabriela, a swingueira do Alto Louvor, o forró de Naldo José, o swing de Katiane Silva, além da mistura de Reggae e Rock da Banda E3 compõem as atrações deste ano. Haverá ainda missa pelos enfermos celebrada pelo missionário da Comunidade Shalom, Pe. Antonio Furtado.





“Anualmente, o Ressuscitou reúne artistas reconhecidos nacionalmente no mundo da música. Além de manifestações artísticas que incluem dança e teatro, fortes momentos de espiritualidade marcam o evento, onde a experiência com a fé e a paz se renova”, ressaltou o responsável pela Comunidade Shalom em Sobral e coordenador da comissão central do Ressuscitou, Rodielson Bispo.





O evento também dissemina uma cultura de cultura de paz, solidariedade e respeito às diferenças. “O Ressuscitou possui índice zero de violência, sem registros de ocorrências policiais”, destacou Rodielson. Ele ressaltou que o evento reunirá “práticas e atividades que promovem uma corrente solidária”, com arrecadação de alimentos e um bazar solidário.





Espaços e estrutura





A estrutura do Ressuscitou deste ano também é uma novidade. Além do palco principal, o evento contará com um palco alternativo com a Banda Emanuel e a Swingueira de Cristo. Teremos ainda o Espaço Adventure, que conta com competições de skate e bike e a tenda eletrônica que no ano passado reuniu cerca de 300 jovens. Crianças têm lugar e recreação garantidos no Espaço Kids. “É um evento para toda a família, o ambiente favorece o encontro, o congraçamento e a diversão sadia”, destacou.





O Espaço da Misericórdia trará confissão e oração e aconselhamento para aqueles que desejam ter uma experiência com o amor de Deus. Há ainda lanchonetes espalhadas pelo estacionamento do Centro de Convenções de Sobral, além do camarote.





Além da diversidade de estilos e novos artistas na grade de programação, uma novidade do evento deste ano é a presença de um palco alternativo, além do palco central. As bandas que animarão o palco alternativo são Swingueira de Cristo, Banda Emanuel e a cantora Leozany Oliveira. A apresentação da festa ficará por conta de Evacy Assunção, que também conduz o programa de TV Reza Comigo e apresenta o Festival Halleluya, evento que reúne anualmente um milhão de pessoas.





A identidade visual do Ressuscitou foi construída tendo como inspiração o “sol da justiça que ilumina as trevas da nossa cidade”, de acordo com o designer Márcio Barros. A camisa oficial do Ressuscitou está disponível no stand oficial do evento no North Shopping Sobral e na livraria Shalom.





Sobre o Ressuscitou





O slogan “o som da Esperança do Ressuscitou traz em si o objetivo ser um evento inspirador de esperança, de acordo com Rodielson Bispo. “O Ressuscitou tem como objetivo central e inspirador suscitar em todos os envolvidos, participantes, transeuntes, colaboradores, patrocinadores, fornecedores, missionários e o público em geral, o dom da Esperança! Esperança esta que, não obstante os desafios vividos por todos, particularmente neste tempo da história, é necessariamente aquilo que nos mantém em marcha, em constante exercício de continuar, acreditar de novo, avançar e confiar ainda mais na Vida, no dom concedido pelo Criador a cada um de nós”, destacou.





Procuramos sempre realizar o evento, no período denominado pela Igreja Católica de Pascal – até 50 dias após o Domingo de Páscoa -, pois, Cristo Ressuscitado, o Filho de Deus, vence a morte, vence toda a desesperança, vence as trevas, e é isto que queremos testemunhar e, não somente inspirar ou comunicar aos envolvidos, como dissemos acima. Neste ano, por motivos de força maior, impreterivelmente, fomos obrigados a mudar esta data, saindo deste período Pascal, no entanto, Cristo Ressuscitado, “é o mesmo ontem, hoje e sempre”.