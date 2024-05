MULHER TRANS É ASS4SSINADA A B4LA NO DISTRITO DE JAIBARAS, EM SOBRAL

Em menos de 24h dois homicídios a bala foram registrados no distrito de Jaibaras!

Na noite de ontem (4), por volta das 23h50, um jovem de prenome Jhonatan foi morto com vários na cabeça, quando se divertia em um clube de festa. No início da tarde deste domingo (05), uma mulher trans foi morta com vários tiros, após ser abordada por dois homens em uma moto na estrada que dá acesso ao Setor I, em Jaibaras. Um jovem de nome Alisson, que estava na garupa da moto também foi baleado e socorrido para o hospital Santa Casa de Sobral.





Sobral registra 42 homicídios dolosos no corrente ano!





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.