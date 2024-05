JOVEM DE 14 ANOS M0RRE APÓS SER PICADO POR COBRA EM SC

Kauê Alexandre, 14, morreu após ser picado por uma cobra em São Francisco do Sul.

O adolescente Kauê Alexandre, 14, morreu após ser picado por uma cobra na região lombar no município de São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina. O caso começou no último sábado, dia 27.





O rapaz recebeu soro antiofídico no local e foi transferido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital Jeser Amarante Faria, em Joinville. No entanto, piorou nos dias seguintes e terminou morrendo no sábado, dia 30.





Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, ele foi picado por uma serpente do gênero Bothrops, que inclui espécies como Jararaca e Jararacussu. As duas são venenosas e o tratamento requer a aplicação de soro antiobotrópico.





A morte foi lamentada pela Escola Municipal Carlos da Costa Pereira onde cursava o 9º ano. “Nossas sinceras condolências à família. Descanse em paz Kaue! Sentiremos saudades”, escreveu a escola no Facebook.





O rapaz foi submetido ao protocolo do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (Ciatox). “O órgão deve ser obrigatoriamente acionado nesses casos e a equipe médica monitora a evolução do paciente constantemente”.





