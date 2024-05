DR. JAIME LINHARES reassume a Adepol-ce com promessas de avanços e valorização da segurança pública

Na noite de quinta-feira, a Adepol-CE realizou a cerimônia de posse de sua nova diretoria na Assembleia Legislativa do Ceará. o evento, que marcou o início do triênio 2024-2027, contou com a presença de delegados, familiares, amigos dos empossados e representantes de diversos órgãos do estado e instituições. Durante a cerimônia, ex-presidentes foram homenageados com uma placa comemorativa pelos 50 anos da associação. Jaime Linhares, presidente reeleito, expressou gratidão pela presença e apoio dos convidados, destacando a importância do evento para a história da Adepol-CE.





✴️ CÁ PRA NÓS: A posse do presidente Jaime Linhares para mais um período à frente da Adepol-CE simboliza a continuidade de uma liderança serena e firme, essencial para enfrentar os desafios da associação. Em meio a demandas crescentes por melhorias nas condições de trabalho dos delegados e pela valorização da segurança pública, a condução de Jaime se destaca pela sua capacidade de negociar e buscar soluções equilibradas. Desejamos a ele muito sucesso nessa jornada, confiando que sua gestão continuará a ser um pilar de força e estabilidade para a Adepol-CE.





Por César Wagner