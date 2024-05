TR4GÉD1A no Rio Grande do Sul: Número de mortos chega a 78 e enchentes afetam mais de 800 mil pessoas

O Rio Grande do Sul enfrenta uma das maiores calamidades de sua história. Segundo o último boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado na noite deste domingo (5), as mortes já somam 78, com 4 óbitos ainda sob investigação e 105 pessoas desaparecidas. Além disso, os temporais e enchentes afetaram diretamente 844.673 pessoas na região.





Os impactos são vastos: 115.844 desalojados e 18.487 acolhidos em abrigos, enquanto 175 pessoas foram registradas como feridas. Já faz uma semana que as chuvas intensas atingem 341 dos 497 municípios gaúchos, destacando-se como desastres de Nível III — sinônimo de danos e prejuízos elevados.





O Rio Guaíba, em particular, transbordou na última sexta-feira (3), inundando áreas de Porto Alegre e sua região metropolitana. O nível do rio alcançou um recorde histórico de 5,30m neste domingo, e especialistas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS) preveem que possa chegar a 5,50m nos próximos dias.





A Defesa Civil alerta para o risco de mais inundações, especialmente nas áreas próximas ao Rio Uruguai e ao dique da Fiergs, com preocupações crescentes sobre a estabilização dos níveis d’água e as possibilidades de novos aumentos devido às chuvas contínuas ou ao efeito do vento.