CENAS FORTES! BANDIDO ESFAQUEIA PM EM PLENA LUZ DO DIA E SE DÁ MAL; VÍDEO

Na manhã do dia 16 de agosto (sábado) de 2025, por volta das 10h, durante patrulhamento preventivo na cidade de Nova Belém/MG, um indivíduo se aproximou da viatura, do lado do patrulheiro, sacou uma faca e desferiu vários golpes no militar, atingindo a mão esquerda dois cortes profundos e vários superficiais) e a testa de raspão, oportunidade na qual os militares desembarcaram da viatura e, para cessar a injusta agressão, efetuaram disparos de arma de fogo contra ○ infrator, que foi a óbito no local.





De acordo com informações preliminares, a ação criminosa do infrator contra os policiais militares originou-se pelo descontentamento ocasionado pela apreensão de uma motocicleta em data pretérita.





Os militares atuaram em legítima defesa.





Os policiais receberam atendimento médico-hospitalar e passam bem.