Policial Militar é preso ao se encontrar com menina de 12 anos

Foi preso nessa terça-feira, 3, um soldado da Polícia Militar do Paraná. Agentes da Delegacia da Mulher e do Adolescente de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, pegaram em flagrante o homem, que se encontrava com uma menina de 12 anos. Embora tenha sido necessária a ação de oito homens para prendê-lo, o policial não irá responder pelo crime de resistência. Na Justiça, ele vai responder por pedofilia e importunação ofensiva. As informações são do Uol.





Conforme a Polícia Civil, no início desta semana, ele trocou mensagens com a menina com conteúdo pornográfico. O pai da menina, ao descobrir o contato com o homem, denunciou. A delegada Tathiana Laiz Guzella diz que uma suposta ameaça sofrida pela criança ainda é investigada.





A garota, que utiliza ônibus diariamente para ir e voltar da escola, contou ao pai que um homem a olhava de uma forma estranha. O Boletim de Ocorrência informa que Jean abordou ela na última segunda-feira, entregando um bilhete contendo o número do celular. Ele pediu para conversar com ela via WhatsApp. Nas mensagens, ele dizia que a garota era muito bonita e que desejava trocar carinhos, namorar e encontrá-la.





Além disso, ele pediu fotos da criança de biquini, perguntou se ela queria vê-lo nu e se gostava de filmes eróticos. Ela respondeu que tinha apenas 12 anos. “Então vamos ter que guardar segredo”, respondeu.





Ao ser abordado pela Polícia, Jean colocou uma das mãos sobre uma pistola que carregava na cintura. Mesmo tendo que ser contido, sendo, inclusive, derrubado por trás, a delegada informa que não houve violência, como disparos. O homem assumiu que fez “muita coisa errada” e, antes de ser derrubado, pediu para que os policiais atirassem nele.





Em nota, a Polícia Militar afirmou que não compactua com desvios de conduta de seus integrantes e que tomará as providências necessárias relativas ao caso.





Fonte: O Povo Online

Foto ilustrativa