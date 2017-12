LAMENTÁVEL: Dedim Gouveia acusado de agredir músico em cima do palco durante show em Boa Viagem

Sanfoneiro teria ficado irritado mudança de tom de música e agrediu jovem com microfone na cabeça.



O que poderia ser mais uma apresentação ao longo dos últimos sete anos na banda do renomado sanfoneiro Dedim Gouveia, terminou de forma violenta para o jovem músico Denilson Félix.





Durante show realizado no município de Boa Viagem, o dono da banda teria errado a entrada de uma das músicas, o que obrigou Denilson a subir o tom na sanfona. Irritado com a atitude, Dedim Gouveia partiu para cima do empregado, agredindo-o com o microfone na cabeça.





Com ferimento exposto e sangrando muito, Denilson foi socorrido por expectadores para o Hospital Municipal Adília Maria, e não recebeu nenhuma assistência da banda, que retornou para Fortaleza após o ocorrido. As informações foram confirmadas por testemunhas que acompanharam toda a ação e uma das pessoas que socorreu o músico.





Nas redes sociais, a esposa de Denilson também revelou o que aconteceu, e pede Justiça para o músico acusado de agredir o marido.

Via Cearanews7