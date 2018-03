Marido da amante do prefeito de Uruburetama vê esposa na traição, passa mal e morre

Dr. Hilson filmou com o próprio celular as escapulidas do casamento. O enterro acontece hoje. A comoção é geral no Município. População clama pela renúncia do médico ginecologista tarado.

O prefeito de Uruburetama, Dr. Hilson, fez mais uma vítima em suas estripulias sexuais. O marido de sua amante, após ver o vídeo da traição da esposa com o médico ginecologista, passou mal ontem (14), foi levado às pressas ao hospital do Município, mas não resistiu. Ele tinha problema no coração. O enterro acontece nesta quinta-feira (15).





Dr. Hilson — acusado de assédio e estupro — gostava de filmar com o próprio celular suas escapulidas do casamento. Os vídeos começaram a circular nas redes sociais e foram o estopim para que mulheres, das mais diversas idades, criassem coragem para dizer que o médico era um monstro. Além de trair a esposa sem o menor peso na consciência, forçava relacionamentos com as pacientes.





Em tempo





Os escândalos sexuais do prefeito de Uruburetama tomaram repercussão nacional. Devido a isso, a Câmara Municipal recebe hoje — e deve aceitar — o pedido de afastamento de Dr. Hilson do cargo. A tramitação leva entre 30 e 60 dias.





Acredita-se que o gestor peça para sair antes disso.





E tem mais