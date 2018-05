Efetivo da Polícia Civil sofre perdas no Ceará por desvalorização salarial

Atraídos por carreiras sólidas e melhores salários, muitos servidores cearenses têm partido para outros estados em busca de oportunidades.





A desvalorização salarial da Polícia Civil no Ceará tem resultado em baixas no número de agentes. Atualmente, cerca de 2700 servidores integram o quadro da categoria, o mesmo efetivo de 10 anos atrás.





Atraídos por carreiras sólidas e por melhores salários, muitos servidores da Polícia Civil cearense tem partido para outros estados em busca de oportunidades.





Nos próximos dias, por exemplo, será realizado um concurso da Polícia Civil do Piaui, que deve pagar praticamente o dobro do salário aqui do Ceará.





Enquanto o estado paga R$3.400,00 a escrivães e inspetores, a remuneração no Piauí chega a R$5.736, 88.





(Tribuna do Ceará)