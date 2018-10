Sobral tem tremor de terra de magnitude 1,5

Tremor de terra aconteceu na Serra da Meruoca.





A cidade de Sobral, Região Norte do Ceará, registrou na noite de segunda-feira (8) um tremor de terra, de magnitude 1,5 sentido principalmente na Serra da Meruoca.





Segundo o engenheiro técnico do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), André Silva, o tremor ocorreu por volta das 20h51. "Nós registramos esse tremor quase 21 horas de segunda-feira. Magnitude de 1,5. Foi um tremor na localidade Serra da Meruoca", disse André.

Mapa do Sismos Nordeste mostra as localidades afetadas.





Ainda de acordo com André, a magnitude 1,5 quase não é sentido pelas pessoas. "Esse tremor quase não é perceptível nos humanos. Não ocorre rachaduras nas paredes das casas, queda de telhas, etc. Há alguns casos quando o termor atinge a magnitude acima de 2,0", explica.





O gerente operacional da Defesa Civil de Sobral, Francisco Rinaldo Nogueira Araújo, percorreu a região para verificar os efeitos desse tremor. De acordo com a Defesa Civil de Sobral, o tremor foi sentido em várias localidades e, segundo os moradores, o efeito mais forte observado foi de um barulho muito forte seguido de um tremor que chegou a mover os móveis e afastar as telhas.









Outros tremores





A Região da Serra da Meruoca é compartilhada pelos municípios de Meruoca, Alcântaras e Sobral. Em 2008 houve intensa atividade sísmica, tendo ocorrido um tremor de magnitude 4.2 que causou danos na região limítrofe desses municípios.





Em sismologia não é possível fazer previsões sobre a evolução da sismicidade. É possível que esse evento seja um sismo isolado ou também o início de uma nova fase de atividade sísmica. Só o tempo dirá qual das hipóteses era a mais provável.





