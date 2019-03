Dono da Rádio Tupinambá tira emissora do ar durante entrevista do Dr. Oscar Rodrigues

O presidente do Guarany de Sobral, Dr. Oscar Rodrigues, teve sua entrevista à Rádio Tupinambá interrompida, nesta sexta-feira (22). Segundo relato, o dono teria tirado a emissora do ar.





Em suas redes sociais, ele desabafou sobre a situação. Veja publicação:





Em tempo





A Rádio Tupinambá explicou em nota oficial a censura ao presidente do Guarany de Sobral, finalista do Campeonato Cearense 2019. Zeca Aquino negou ter tirado a emissora do ar e alegou estar dando manutenção, por isso a rádio ficou fora do ar.





Veja nota na íntegra:

Com informações do portal CN7