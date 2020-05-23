HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO EM COREAÚ!

Na manhã deste sábado (23) foi registrado um homicídio a bala na cidade de Coreaú, precisamente na Vila Lolô.
Um homem identificado como Adriano foi executado com vários tiros na cabeça.
Os autores do crime fugiram em uma moto e ainda não foram localizados pela Polícia.
O corpo foi recolhido para ser necropsiado no IML de Sobral. A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar a autoria e a motivação da execução.
1 comentários:
OLÁ, BOA TARDE, TUDO BEM?
GOSTARIA DE PEDIR QUE VOCÊS FAÇAM UMA MATÉRIA DENUNCIANDO A PREFEITURA DE SOBRAL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO REDUZINDO OS SALÁRIOS DOS PROFESSORES, SENDO QUE NÃO PARAMOS DE TRABALHAR DURANTE ESSA PANDEMIA, ESTAMOS DANDO AULAS ONLINE DESDE O INÍCIO E O QUE RECEBEMOS É SÓ PORRADA!!! ASSIM COMO A SEGURANÇA E A SAÚDE SÃO SERVIÇOS ESSENCIAIS, A EDUCAÇÃO TAMBÉM É. ESTÃO ALEGANDO BAIXA ARRECADAÇÃO, MAS DE UM LADO ESTÃO DANDO GRATIFICAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, O QUE EU ACHO MUITO JUSTO, E DE OUTRO CORTANDO DE QUEM TAMBÉM ESTÁ TRABALHANDO SEM PARAR PARA MANTER ESSA SUPOSTA EDUCAÇÃO DE PRIMEIRO MUNDO EM ATIVIDADE, E O QUE RECEBEMOS POR ISSO? CORTES E MAIS CORTES! O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO TAL DE HERBERT LIMA FICA POR AÍ SE GABANDO QUE AS AULAS NÃO PARARAM! NÓS PROFESSORES DEVEMOS DEIXAR DE SER BESTAS E SUSPENDER AS AULAS ONLINE, POIS NÃO SOMOS RECONHECIDOS, PELO CONTRÁRIO, SOMOS AFETADOS COM CORTES E REDUÇÕES INJUSTAS!!!
OBRIGADO!!!
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