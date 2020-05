Bolsonaro: “Eu quero todo mundo armado. O povo armado jamais será escravizado”

Segundo o presidente Jair Bolsonaro, é preciso armar a população para que se defendam da tirania.

“Se eu fosse ditador, eu estaria desarmando a população como foi feito anteriormente. Eu quero todo mundo armado. O povo armado jamais será escravizado”, afirmou o presidente em reunião ministerial do dia 22 de abril, enquanto cobrava uma portaria do então ministro da Justiça, Sergio Moro, para facilitar o acesso a armas.





Logo depois, ele manda um recado aos ministros presentes: “Quem não aceitar as minhas bandeiras como a família, Deus, Brasil, Armamento, livre mercado, liberdade de expressão, está no governo errado”, afirma.





Em outro trecho do vídeo divulgado, o presidente se refere aos prefeitos que ganharam autonomia para tomar decisões sobre o combate à pandemia como “bosta”. O mesmo termo foi direcionado ao governador de São Paulo, João Dória (PSDB), e como “estrume” o chefe do Executivo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC).





A reunião teve seu vazamento autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Melo, nesta sexta-feira (22).