Homem tenta agredir companheira, erra e dá facada em filho de 5 meses

Um homem de 23 anos foi detido em Guapiaçu, uma cidade com aproximadamente 21 mil habitantes no interior de São Paulo, sob suspeita de esfaquear seu filho, um bebê de apenas 5 meses, na noite de sexta-feira (13/10).





Segundo o jornal Metrópoles no relatório policial, o bebê estava nos braços de sua mãe, de 30 anos, no momento do incidente. Conforme o relato da mãe, o companheiro tentou agredi-la, mas acabou atingindo a criança.





O recém-nascido foi rapidamente conduzido ao Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. No entanto, o hospital ainda não forneceu informações sobre o estado de saúde do bebê.





A mulher relatou às autoridades que o homem tinha consumido uma grande quantidade de bebida alcoólica e, momentos antes do incidente, havia se envolvido em uma discussão com moradores do bairro onde residem.





O pai da criança tentou fugir após o ocorrido, mas a Polícia Militar o localizou e o prendeu em flagrante. Ele foi conduzido até a Delegacia de Cedral, cidade vizinha. A Polícia Civil está investigando o caso, que foi registrado como violência doméstica, ameaça e lesão corporal.





Por Rita de Cássia