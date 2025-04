Quem é Miguel Oliveira, profeta mirim que viralizou nas redes

Jovem missionário tem recebido críticas por sua forma de pregar.

Nas últimas semanas, as redes sociais foram inundadas por memes com a expressão “of the king, the power“, frase usada pelo pregador mirim Miguel Oliveira durante uma “revelação” controversa que o fez ser criticado por pastores de diferentes denominações e também pelo público secular.





Com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, Miguel Oliveira, de 15 anos, ficou famoso por contar que nasceu sem as cordas vocais e sem os tímpanos e foi curado milagrosamente aos 3 anos, quando seu ministério começou. Em outras pregações, o adolescente diz ainda ter problema na visão, vivendo com apenas 20% da capacidade visual.





Nascido em Carapicuíba, Região Metropolitana de São Paulo, ele é membro da Assembleia de Deus Avivamento Profético e se apresenta nas redes sociais como missionário. Sua performance nos púlpitos o leva a ter uma agenda cheia de eventos, sendo convidado para pregar em igrejas de diversas partes do país.









CRÍTICAS E ALERTA PARA CRISTÃOS





O ministério do jovem, porém, recebe uma série de críticas, incluindo acusações de que faz profecias falsas. A mensagem “of the king, the power, demanded the bastard the king, the fairy goes mad“, por exemplo, além de não fazer sentido em inglês, foi copiada exatamente do que outro pregador disse em outro culto.





Um vídeo no qual ele gasta um laudo de leucemia e diz que a pessoa está curada também foi alvo de críticas, incluindo do pastor Renato Vargens, colunista do Pleno.News, que publicou um aviso para os cristãos brasileiros:





– Está rolando um vídeo na internet onde o “profeta” mirim, rasga um laudo de leucemia. Se alguém fizer isso com você, rejeite imediatamente. Não confie em profetas que o mandam fazer essa loucura. Procure seu médico, faça os exames necessários e não dê ouvidos às sandices proferidas por gente assim.





Em outra publicação, o pastor ainda cobra o amadurecimento das igrejas cristãs, principalmente as pentecostais:





– Garotos como esse rapaz e a menina do iPhone nos mostram claramente que a Igreja brasileira além de fraca e rasa é desprovida de conhecimento. Ademais, os milhões de seguidores destes garotos nos mostram claramente que por não conhecerem o Evangelho, seguem falsos ensinos, visto que amam mais os seus umbigos que o Senhor.