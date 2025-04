Polícia Federal abre concurso com salários de até R$ 11 mil; confira

Nesta terça-feira (29), a Polícia Federal (PF) publicou edital para o novo concurso público, com 192 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Os cargos são para níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 11.070,93.





As vagas abrangem diversas unidades da PF, incluindo Brasília e capitais de estados. As vagas estão distribuídas entre cargos como agente administrativo, administrador, contador, enfermeiro, médico clínico e psiquiatra, entre outros.





As provas serão objetivas e discursivas, com a previsão para serem aplicadas no dia 29 de junho. Também haverá avaliação biopsicossocial (para candidatos com deficiência) e procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros).





O valor da taxa de inscrição é de R$ 90 para o cargo de agente administrativo a R$ 110 para os cargos de nível superior. Integrantes do CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção da taxa de inscrição entre os dias 29 de abril e 5 de maio de 2025.





As inscrições começam nesta terça (29) e vão até o dia 21 de maio, pelo site do Cebraspe.