Prefeitura de Sobral divulga resultado final do processo seletivo do Programa Novos Tempos, Novas Oportunidades

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), divulgou, no dia 30 de julho, o resultado final do Processo Seletivo Simplificado do Programa Novos Tempos, Novas Oportunidades, referente ao Edital nº 002/2025.





A lista de aprovados já está disponível no site oficial da seleção: selecao.sobral.ce.gov.br.





O programa bateu recorde de participação, com mais de 5.600 pessoas inscritas, demonstrando o grande interesse da população em participar das ações de qualificação e inserção no mercado de trabalho promovidas pelo município.





Os aprovados devem aguardar o chamamento, que será realizado de acordo com a necessidade e a disponibilidade de vagas nas secretarias envolvidas.