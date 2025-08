MP alerta Federação Cearense de Futebol para prevenir manipulação de resultados em partidas decisivas deste sábado (02)

O Ministério Público do Ceará, por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor), alertou, nesta quinta-feira (31/07), que a Federação Cearense de Futebol (FCF) reforce o acompanhamento dos jogos do próximo sábado (02/08) a partir do Observatório da FCF. A finalidade da orientação do MP é prevenir a manipulação de resultados e garantir a lisura e integridade dos jogos em partidas decisivas da Série C do Campeonato Cearense.





Em ofício enviado à federação, o MP fundamenta a orientação no princípio da precaução, diante de risco potencial de violação à legislação. Além disso, o órgão considera a sensibilidade que envolve a competição, bem como denúncias e suspeitas recentes de manipulação de resultados. Os jogos de sábado acontecerão em Sobral (Vila Real e Crateús) e (Limoeiro e Guarany). Como essa será a última rodada da Série C, serão definidas duas vagas na segunda divisão do Campeonato Cearense.





Diante das circunstâncias, o Ministério Público orienta que seja assegurada a presença do Observatório da FCF nos dois jogos e que seja feito monitoramento contínuo de condutas, dados e comportamentos atípicos antes, durante e após os eventos. O MP reforça ainda que seja encaminhado relatório circunstanciado sobre os dois jogos ao Nudetor, que encaminhará o documento ao Núcleo de Investigação Criminal do MP se o parecer técnico da Federação conter informações que apontem indícios de irregularidades ou suspeitas de manipulação de resultados. O Observatório da FCF é uma iniciativa que busca combater condutas ilícitas nos jogos de futebol, monitora padrões suspeitos de apostas esportivas e divulga boas práticas para clubes e atletas.





“O Ministério Público está atento a esses confrontos, atuando para garantir a lisura da competição e mostrando à sociedade que aqueles que eventualmente se envolverem com manipulação de resultados serão punidos”, destacou o coordenador do Nudtor, promotor de Justiça Edvando França.





Operação “Campo Minado”





Na última quarta-feira (30/07), o Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc) do MP do Ceará deflagrou a operação “Campo Minado”. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra um jogador suspeito de manipular o resultado de um jogo da Série C do Campeonato Cearense do ano passado. Um aparelho celular foi apreendido na ação, que foi autorizada pelo 7º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias.