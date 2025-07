Policial militar é preso em flagrante por maus-tratos ao cãozinho da família

O policial militar Ronaldo Moreira da Silva, foi preso na tarde deste domingo (27) após ser flagrado arrastando um cachorro, preso apenas por uma corda, pelas ruas de Ipu, na região da Ibiapaba. O flagrante foi feito por um morador da cidade que divulgou as imagens das redes sociais. As cenas de maus-tratos revoltaram os moradores que queriam linchar o autor das agressões.





O militar que já responde por crime de violência doméstica praticada contra a própria esposa, foi detido por equipes do Comando Tático Rural (Cotar) do Batalhão Especial de Polícia do Interior (PEPI). Segundo relator de moradores próximos, ele torturava o cachorro para atingir a esposa, que exige a separação. O cãozinho sofreu escoriações e queimaduras, está sob os cuidados de uma ONG de proteção animal do município e o estado de saúda é estável.





Quem comete crime de maus-tratos contra animais poderá será punido com penas que variam entre 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3. O autor do crime foi autuado em flagrante na delegacia polo plantonista da região em Tianguá.





Fonte: CN7