No dia 09 de agosto deste ano, acontecerá o maior Show Gospel que Sobral já viu: o "Louva Sobral", com a Banda Novo Som, apresentando canções que marcaram uma geração. O evento será no Coqueiros Clube, a partir das 19h. Já está disponível um lote promocional de ingressos, que podem ser adquiridos online pelo

LINK

.