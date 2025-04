Governo do Ceará anuncia concurso público com 450 vagas para o Corpo de Bombeiros

O Governo do Ceará vai realizar um novo concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), com 450 vagas para o cargo de soldado, salário inicial de R$ 5.893,30 e formação de cadastro reserva. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (28), pelo governador Elmano de Freitas, em suas redes sociais. As inscrições iniciam em 14 de maio e seguem até 2 de junho.





“Temos a necessidade da ampliação de várias atuações do Corpo de Bombeiros no estado, com a reestruturação que fizemos aprovada pela Assembleia Legislativa. E, com esse concurso, vamos ter contingente para garantir que aquilo previsto na lei aconteça, na prática, em benefício do povo cearense”, destacou Elmano. “Portanto, esse concurso é muito importante para o fortalecimento da instituição”, acrescentou.





De acordo com o edital , será disponibilizado no site da Academia Estadual de Segurança Pública (aesp.ce.gov.br) e publicado na edição desta segunda do Diário Oficial do Estado, das 450 vagas imediatas, 360 serão destinadas à ampla concorrência e 90 para candidatos negros. O concurso também contará com 900 vagas para cadastro de reserva, respeitando os percentuais de 80% e 20% para ampla concorrência e candidatos pretos e pardos, respectivamente. Os candidatos também poderão acessar as informações do certame nos sites da Segurança Pública e Defesa Social ( sspds.ce.gov.br ) e do CBMCE ( bombeiros.ce.gov.br ), onde o edital também ficará disponível.





Roberto Sá, titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)., destacou que a iniciativa é parte do processo de reestruturação das forças de segurança e defesa civil do Ceará. “É com muita alegria que anunciamos a abertura desse concurso. Quero agradecer e parabenizar a determinação do governador Elmano, que está tornando isso concreto, trazendo pessoas novas, sonhadoras, que querem ser servidores públicos e servir à nossa população”, disse.





As vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos, com homens e mulheres concorrendo em igualdade de condições. Do total, pelo menos 15% serão reservados para candidatas do sexo feminino. A execução do concurso ficará a cargo da Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece).





O processo seletivo será composto por cinco etapas: prova objetiva, exame de saúde, avaliação psicológica, teste de capacidade física e investigação social. Para concorrer às vagas, é necessário ter idade igual ou superior a 18 anos e, na data de inscrição no concurso, até 29 anos, 11 meses e 29 dias, além de ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.





O comandante-geral do CBMCE, Cláudio Barreto, destacou os recentes investimentos feitos pelo Governo do Ceará para fortalecer a instituição, na aquisição de viaturas e equipamentos. Segundo ele, os novos profissionais reforçarão os trabalhos no ano em que a corporação vai comemorar seu primeiro centenário. “Este é um momento único e aguardado por todos que virão fazer parte da nossa história”, celebrou.





O curso de formação destes profissionais ficará a cargo da Aesp. De acordo com o diretor-geral da instituição, Leonardo Barreto, a iniciativa representa o fortalecimento do CBMCE e a modernização das forças de segurança. “Essa é mais uma importante ação para fortalecer nossas forças de segurança, buscando garantir cada vez mais paz para os cearenses. Portanto, você que sonha em fazer parte dessa instituição, reconhecida pela nossa sociedade, a sua vez chegou. A Aesp está plenamente apta a recebê-los no curso de formação”, disse.





Durante esta etapa de formação, os aprovados já são nomeados militares no cargo de aluno-soldado, com remuneração de R$ 2.935,04. Após a conclusão do curso e a formatura, eles serão promovidos ao posto de soldado com o salário de R$ 5.893,30.









Reforço das corporações





As forças de segurança do Ceará ganharam o reforço de mais de 3 mil profissionais nos últimos dois anos. Foram 1.945 nomeações para a Polícia Militar, 428 para a Polícia Civil e 80 peritos. Além disso, 600 profissionais estão em formação para atuar na administração penitenciária. No âmbito do programa Ceará Contra o Crime, o planejamento prevê a contratação de 6.730 agentes até 2026.









Mais concursos em andamento





O Ceará conta com outros três concursos em andamento, que somam mais de 1.600 vagas imediatas para quem deseja integrar as forças de segurança do Estado. Para soldado da Polícia Militar, são 1.000 vagas abertas, com inscrições até 12 de maio. Na Polícia Civil, serão abertas 500 vagas para o cargo de oficial investigador, com inscrições de 2 a 16 de maio; e 100 vagas ofertadas para o posto de delegado.