Oportunidade de emprego em Tianguá

A Farma Popular RM está contratando profissional para atuar na função de atendente. A vaga é destinada a pessoas interessadas em trabalhar no atendimento ao público em ambiente farmacêutico.
De acordo com o anúncio divulgado pela empresa, os interessados devem encaminhar o currículo diretamente para o número de telefone disponibilizado no comunicado.
📱 Contato para envio de currículo:
(88) 99436-7439
✅ Dica: é recomendável enviar o currículo atualizado e, se possível, incluir experiência com atendimento ao público ou em farmácias, caso possua.
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