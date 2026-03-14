Oportunidade de emprego em Tianguá

A Farma Popular RM está contratando profissional para atuar na função de atendente. A vaga é destinada a pessoas interessadas em trabalhar no atendimento ao público em ambiente farmacêutico.





De acordo com o anúncio divulgado pela empresa, os interessados devem encaminhar o currículo diretamente para o número de telefone disponibilizado no comunicado.





📱 Contato para envio de currículo:

(88) 99436-7439



