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sábado, 14 de março de 2026

Oportunidade de emprego em Tianguá

sábado, março 14, 2026  Nenhum comentário

A Farma Popular RM está contratando profissional para atuar na função de atendente. A vaga é destinada a pessoas interessadas em trabalhar no atendimento ao público em ambiente farmacêutico.

De acordo com o anúncio divulgado pela empresa, os interessados devem encaminhar o currículo diretamente para o número de telefone disponibilizado no comunicado.

📱 Contato para envio de currículo:
(88) 99436-7439

✅ Dica: é recomendável enviar o currículo atualizado e, se possível, incluir experiência com atendimento ao público ou em farmácias, caso possua.

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