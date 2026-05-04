DR. LINTOR LINHARES, FELIZ ANIVERSÁRIO!

Hoje é dia de celebrar a vida e a trajetória do competente advogado Lintor Torquato Linhares, que comemora mais um ano de vida.





Reconhecido por sua atuação dedicada e profissionalismo, Dr. Lintor construiu uma carreira sólida, destacando-se em diversas áreas do Direito. Seu compromisso com a justiça, aliado à ética e competência, faz dele um nome respeitado entre clientes e colegas.





Nesta data especial, familiares, amigos e admiradores se unem para desejar votos de muita paz, saúde, sucesso e longevidade. Que este novo ciclo seja repleto de conquistas e realizações, tanto na vida pessoal quanto profissional.



